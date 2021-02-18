Сотрудникам МЧС каждый день приходится бороться со стихией и спасать жизни. Вчера в 11-ю пожарно-спасательную часть (г. Елец) обратились за помощью пожилые люди, живущие по соседству с подразделением МЧС. Их кошка, ставшая за многие годы уже членом семьи, забралась под крышу гаража и не могла самостоятельно слезть, да и хозяева в силу возраста не могли помочь бедному животному.

Несмотря на то, что деятельность чрезвычайного ведомства не связана со спасением животных, оставить в беде питомца и отказать в помощи его хозяевам командир отделения 11 ПСЧ Александр Шеламов не смог, убедившись предварительно, что спасательная операция не повлияет на время реагирования в случае вызова.

В считанные минуты любимый питомец был возвращён взволнованным хозяевам.

Ельчане были очень благодарны за оказанную помощь и отметили доброту и человечность нашего сотрудника.