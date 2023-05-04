Представитель Липецкой области отличился в Грозном, где в спорткомплексе «Олимпийский» состоялись Всероссийские соревнования среди студентов по самбо памяти Заслуженного тренера СССР, профессора Евгения Чумакова. Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив», студент Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина, мастер спорта международного класса Иван Агафонов завоевал золотую медаль в весовой категории до 71 кг.

Всего в столицу Чеченской Республики съехались более 350 спортсменов из российских регионов. Сильнейшие из них по итогам отбора примут участие в Международных летних университетских играх. Победы липецких спортсменов очень важны для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом, считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого уровня. Представители Липецкой области – в лидерах спортивного движения», – отмечает Игорь Артамонов.