Елецкое кружево и липецкие сувениры представили на выставке-форуме «Интурмаркет»

Культурно-туристический потенциал Липецкой области продемонстрировали на выставке-форуме «Интурмаркет», которая проходила с 13 по 15 марта в Нижнем Новгороде. Специалисты Центра туризма «Липецкая земля» рассказали гостям выставки о туристических маршрутах и живописных уголках липецкого края, местных ремеслах и промыслах, культурных событиях и фестивалях. Презентовали бренд «Липецкая матрешка», изделия кружевного края, романовскую игрушку и многое другое.

Стенд Липецкой земли посетил Алимбек Хидзев, директор Департамента развития туризма Министерства экономического развития РФ, который отметил, что развитие туризма в Черноземье набирает обороты.

«Липецкая область последние годы успешно раскрывает свой туристический потенциал, используя разные способы, чтобы заинтересовать и привлечь путешественников. У нас есть красивые природные локации, фестивали, бренды, гастрономия и многое другое, что может влюбить в себя и оставить приятные воспоминания», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия по России. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства.