Елецкое кружево стало гордостью нации

В Липецке объявили победителей окружного этапа Всероссийской премии «Гордость Нации». Участников приветствовал губернатор ЛО Игорь Артамонов. Он отметил, что липецкая земля – территория, где в мире и согласии живут представители разных культур и традиций.

«Мы гордимся этим многообразием и делаем всё, чтобы каждый чувствовал себя частью большой и дружной семьи. Премия «Гордость Нации» – это возможность отметить тех, кто вносит особый вклад в сохранение языков, обычаев и укрепление межнационального согласия», – сказал губернатор.

Со сцены были объявлены имена победителей в восьми номинациях. Лучшей в направлении «Культура народов России» стала гендиректор фабрики «Елецкие кружева» Мария Карлина.

Её проект «Живое наследие: Этнографический марафон единства» направлен на сохранение и популяризацию елецкого кружевоплетения как общенационального достояния через проведение экскурсий по предприятию, модных показов, вовлекающих разные поколения и национальные группы.