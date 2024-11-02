Родители ельчанина Никиты Сёмочкина получили «Золотую звезду» Героя России. Их сын был награждён посмертно.

Как сообщает государственный фонд «Защитники Отечества», старший лейтенант Никита «Берн» Сёмочкин прошёл самые горячие точки специальной военной операции. Службу в зоне СВО начал в качестве командира группы учебной роты бригады, находился на Херсонском направлении. После окончания Мариупольской операции был назначен на должность разведывательной группы в одном из отрядов бригады, первая боевая деятельность началась в районе Рубежного.

Группа Никиты работала в самых опасных и сложных точках, в том числе, в лесных массивах, выходила на засадные мероприятия. Вместе с сослуживцами Никита выполнял задания на Северодонецком направлении, за Попасной, в Соледаре. Там, занимаясь корректировкой, меньше чем за неделю противнику группой Берна был нанесен урон живой силы численностью в несколько десятков человек.

На выполнении своей последней задачи Никита Сёмочкин обеспечивал вывод и замену группы под Лисичанском. В ходе эвакуации разведчики попали под удар FPV-дрона, была повреждена машина, сам же Никита получил ранение руки. Несмотря на собственное ранение, он успел оказать помощь своему раненному товарищу, после чего дал группе команду на отход, выманив «птиц» противника на себя.

Укрывшись, группа получила от Берна приказ к нему не подходить, чтобы не попасть под удар. Последние его слова в станцию были: «Птица надо мной».

За выполнение боевых задач в зоне СВО старший лейтенант Никита Сёмочкин был награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу», Суворова, «За боевые отличия».

«Спасибо родителям, что так воспитали сына, воспитали Героя и настоящего патриота России. Мы всегда будем помнить его подвиг», – написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.