Опыт Липецкой области по развитию финансовой грамотности высоко оценили участники IX Конгресса волонтеров финансового просвещения, который организован Банком России и Ассоциацией развития финансовой грамотности. Он прошел в дистанционном формате. Главной целью Конгресса является повышение роли движения волонтеров и авторов проектов финансового просвещения в развитии финансовой культуры населения РФ.В своем приветствии Эльвира Набиуллина, председатель Центрального Банка РФ, отметила Липецкую область как один из регионов, где активно развивается финансовое просвещение.

«Поддерживают волонтерское движение и наши территориальные отделения — отделения Банка России, которые работают в регионах. Также отмечу активное взаимодействие с волонтерами. Хочу назвать эти регионы — это Чувашия, Липецк, Дагестан, Краснодар, Крым, Приморье, Камчатка, Архангельская, Курская, Тверская, Свердловская и Новосибирская области. В этих регионах волонтеры и сотрудники отделений Банка России вместе проводят мероприятия, обсуждают, как развивать финансовое просвещение с учетом региональных особенностей», — сказала Эльвира Набиуллина.

От Липецкой области спикером конгресса выступила руководитель регионального центра финансовой грамотности Жанна Корнева с презентацией «Межсекторное и межведомственное взаимодействие при формировании и развитии корпуса волонтёров финансового просвещения Липецкой области».

В 2023 году партнерами в проведении мероприятий по финансовому просвещению в Липецкой области стали более 30 организаций, более 200 волонтеров прошли обучение и включены в базу Ассоциации развития финансовой грамотности. Наиболее значимыми мероприятиями по повышению финансовой грамотности населения с участием волонтеров стали Неделя финансовой грамотности, сельский фестиваль «Экспедиция финансовой грамотности», День школьного предпринимательства и профориентации в рамках межрегионального экономического форума «Бизнес-зарядка».