7 июня в Средней Матренке прошел митинг, посвященный памяти Данила Рущинского, который погиб в ходе проведения специальной военной операции. Памятное мероприятие было приурочено к его дню рождения, 9 июня. В этот день Данилу исполнилось бы 22 года…

Почтить память своего земляка-героя пришли его односельчане, представители районной власти и военкомата. Основное внимание и слова благодарности за воспитание геройски погибшего сына звучали в адрес родителей Данила — Натальи Владимировны и Дмитрия Борисовича.

От имени главы Добринского района А.Н. Пасынкова всех участников митинга поприветствовала его заместитель Г.М. Демидова, которая поблагодарила среднематренцев за то, что они бережно хранят память о своих земляках-героях, а родителям Данила пожелала крепкого здоровья и отметила, что районная власть никогда не бросит семьи участников СВО. Представитель военкомата, участник спецоперации Иван Ковыльников в свою очередь отметил, что Данил до конца ценой своей жизни исполнил воинский перед Родиной. После череды выступлений к монументу с изображением Данила Рущинского возлагается гирлянда, а затем живые цветы. Собравшиеся склонили головы во время минуты молчания.