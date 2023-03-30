Хирурги Липецкой областной клинической больницы (ЛОКБ) внедрили новую эндохирургическую методику лечения желчекаменной болезни. Впервые такая операция была проведена пациентке с механической желтухой, вызванной крупным камнем желчного протока, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области. Специалисты эндоскопически удалили крупный камень без нарушения целостности тканей. Все это было сделано с помощью анестезиологической бригады, которая обеспечивала безопасность и безболезненность вмешательства в условиях медикаментозного сна. «Постоянные вложения в модернизацию региональной системы здравоохранения дают свои результаты, теперь жителям городов и сел Липецкой области доступна самая современная диагностика и качественная медицинская помощь», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Заведующий отделением хирургии ЛОКБ Павел Сундеев и заведующий отделением эндоскопии ЛОКБ Евгений Стрельников прошли обучение в клинической больнице Москвы на базе отделения эндоскопии, которым руководит доктор медицинских наук, сотрудник Российского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Станислав Будзинский. По словам экспертов, обсуждались тактические вопросы лечения макрохоледохолитиаза (крупных камней желчных протоков), возможность внедрения этих методов в ЛОКБ. Материально-техническая база и опыт специалистов ЛОКБ позволяют внедрить инновационные методы малоинвазивного лечения в эндоскопическом отделении для лечения пациентов хирургического отделения медучреждения, отметили в региональном управлении здравоохранения. Чтобы удалить камни из желчных протоков и восстановить проход желчи, хирурги в основном используют технологии с минимальным проникновением в организм. Когда это невозможно, врачи проводят классические обширные открытые операции.

Медики пояснили, что желчекаменная болезнь – одна из наиболее частых причин, по которой пациенты обращаются в хирургическую клинику. При этом и маленькие, и большие камни одинаково опасны. Так, маленькие камни могут попасть в общий желчный проток и вызвать тем самым механическую желтуху, а большие часто становятся механической преградой между желчным пузырем и кишкой, вызывают гнойно-воспалительные осложнения, повреждение поджелудочной железы.

В Липецкой области ежегодно с осложнениями желчекаменной болезни в больницы обращаются 300-400 человек, половина из них получают хирургическую помощь в Липецкой областной клинической больнице. Пациенты, страдающие желчекаменной болезнью, теперь могут избавиться от камней желчных протоков и желчного пузыря без разрезов и полостных операций, не выезжая за пределы региона.