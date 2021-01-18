Главный инженер Тербунского района электрических сетей (РЭС) филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Евгений Соцков занесен на «Доску почета тружеников России» за заслуги в области энергетики по итогам 2020 года.

Евгений Александрович начал свою трудовую деятельность в Липецкэнерго в 1997 году в должности электромонтера по эксплуатации распределительных сетей. С 2008 года трудится в должности заместителя руководителя Тербунского РЭС. За время работы зарекомендовал себя грамотным специалистом, в совершенстве изучившим особенности функционирования и технологию эксплуатации электросетевого комплекса района. Евгений Александрович пользуется заслуженным авторитетом у руководства, коллег, подчиненного персонала. Его успешная производственная деятельность в области энергетики отмечена Почетной грамотой администрации Липецкой области.