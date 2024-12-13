По прогнозам синоптиков, 13-14 декабря на территории Липецкой области ожидаются усиление ветра с порывами до 18 м/с и метель. Энергетики «Липецкэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением. К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 130 бригад: 406 специалистов и 297 единиц спецтехники. В распоряжении филиала находятся 28 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 2,2 МВт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым и инфраструктурным объектам региона.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки. Установлен особый контроль за работой энергообъектов. «Липецкэнерго» призывает жителей быть предельно внимательными, острожными и неукоснительно соблюдать правила поведения вблизи энергообъектов. Помните: опасно приближаться к оборванным проводам ближе восьми метров. Не пытайтесь самостоятельно устранять повреждения энергооборудования. Незамедлительно сообщите об обнаруженном нарушении в энергокомпанию или МЧС.