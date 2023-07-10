Энергетики филиала «Россети Центр» — «Липецкэнерго» ликвидируют последствия непогоды. Гроза с порывами ветра до 17 м/с и сильным дождем привела к локальным технологическим нарушениям. В зоне особого риска были Липецк, а также Липецкий, Задонский, Хлевенский, Чаплыгинский и Грязинский районы.

Для обеспечения оперативной ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений по решению руководства филиала энергетики заблаговременно были переведены в режим повышенной готовности, произведена передислокация сил и средств в пострадавшие от стихии районы. В восстановлении электроснабжения задействована 31 бригада энергетиков: 125 человек и 52 единицы спецтехники. Повышенное внимание уделяется электроснабжению социально значимых объектов: задействованы шесть резервных источников питания (РИСЭ) суммарной мощностью более 1 МВт. Часть потребителей запитаны по резервным схемам электроснабжения. Ход восстановительных работ контролирует оперативный Штаб «Липецкэнерго». Энергетики находятся на постоянной связи с органами местного самоуправления, подразделениями Главного управления МЧС по Липецкой области, коммунальными службами. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Сообщить об отключениях электроснабжения можно по круглосуточному телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220, звонок бесплатный.