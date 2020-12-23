Итоги работы энергетиков подвели сегодня представители администрации региона и ресурсоснабжающих организаций. На протяжении всего года велась активная работа по недопущению перебоев электроснабжения, теплоснабжения и газоснабжения, отметил заместитель главы администрации Липецкой области Илья Тузов. Особое внимание было уделено жизненно важным объектам. Энергетики обследовали электрические сети, через которые подключены медицинские учреждения, проводили тренировки по оперативному устранению внештатных ситуаций, возникающих на сетях, с подключением и проверкой работоспособности резервных источников питания.

Все крупные ресурсоснабжающие организации Липецкой области смогли оперативно запустить онлайн-сервисы, чтобы удалённо работать с потребителями во время эпидемии. Созданы мобильные приложения, позволяющие в любое время передавать показания приборов учёта, оплачивать коммунальные услуги или оставить заявку на выполнение работ.

В 2020 году в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» во всех районах проводилась модернизация системы тепло- и электроснабжения. Благодаря этому удалось перевести шесть социальных объектов с электрического отопления на газовое, ввести в эксплуатацию три новых блочно-модульных котельные, в которых используется энергосберегающее оборудование, а также провести реконструкцию на 33 котельных.

Также в этом году удалось провести реконструкцию теплотрассы по улице Коммунаров в Ельце. Эта теплотрасса действует с 1961 года, и с тех пор капитально не ремонтировалась. Необходимость в её реконструкции назрела давно. На участке протяжённостью более 2,6 км заменили трубы, запорную и запорно-регулирующую арматуру, реконструировали все тепловые пункты и колодцы. При этом использовали современные энергоэффективные материалы, теперь трубы практически не подвержены коррозии и прослужат много лет. Большая работа проделана в сфере газоснабжения.

В этом году в регионе построено свыше 90 км распределительных сетей в 15 населённых пунктах. Газифицировано четыре населённых пункта. В свою очередь, представители ресурсоснабжающих организаций поделились планами на следующий год. Так, «Газпром межрегионгаз Липецк» особое внимание уделит бесперебойной подаче топлива потребителям. Планируется внедрение особых интеллектуальных счетчиков. В ноябре глава региона Игорь Артамонов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газификации Липецкой области на 2021−2025 годы. Она предусматривает увеличение инвестиций «Газпрома» в регион до 2 миллиардов 694 миллионов рублей. Это вдвое больше всех инвестированных с 2006 до 2020 года средств глобальной энергетической компании в Липецкую область.

«Газпром» проведет реконструкцию и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций, построит межпоселковые газопроводы. Это позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых. В их числе – резиденты особых экономических зон «Липецк» и «Тербуны». Будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Грязинском, Долгоруковском, Краснинском и Лебедянском районах.

В «ЛГЭК» намерены повысить клиентоориентированность и развитие «горячей линии» по номеру *175. В компании будут работать над сокращением сроков устранения аварийных ситуаций и также технологическому присоединению объектов. Запланированы работы по строительству новой подстанции, которая позволит разгрузить существующую подстанцию «Студеновская». Кроме того, будет произведена реконструкция канализации и насосных станций, а также работы над уменьшением проблем с водоснабжением в летний период в районе Сселок, Жёлтых песков, Коровино и Сырского Рудника. «Квадра» планирует провести реконструкцию тепловых сетей в Липецке. Они будут заменены на современные из неметаллических материалов, что увеличит их срок службы. Особое внимание уделят прозрачности расчетов, чтобы потребитель понимал, за что именно и сколько он платит.

В компании «Россети Центр Липецкэнерго» сообщили, что будут работать над снижением количества аварийных отключений и увеличением надежности работы сетей. Будет проведена цифровизация сетей, что позволит при аварии отключать не весь участок сети, а только ту часть, на которой обнаружена проблема.