Энергетики модернизируют 16 высоковольтных линий в Липецкой области

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Центра приступают к масштабному техническому переоснащению линий электропередачи в Липецкой области. В ходе работ на 16 магистральных ЛЭП напряжением 220–500 кВ будет смонтировано более 1,7 тыс. современных стеклянных изоляторов отечественного производства.

Модернизация затронет ключевые энергообъекты региона. Замена оборудования позволит значительно повысить надежность электроснабжения центральной части Липецкой области, а также обеспечить стабильность перетоков мощности с соседними Тамбовской и Воронежской энергосистемами.

Особое внимание специалисты уделяют качеству новых изоляторов. Все устройства, поступающие на объекты, отличаются высокой механической прочностью, а также устойчивостью к химическим и термическим воздействиям. Это гарантирует их долгий срок службы даже в сложных климатических и эксплуатационных условиях.

Изоляторы играют ключевую роль в работе ЛЭП: они предназначены для подвески проводов и грозозащитных тросов к опорам, а также для создания необходимых изоляционных промежутков. Любые дефекты этих элементов могут привести к серьезным технологическим нарушениям, поэтому энергетики ведут плановую замену оборудования, выработавшего свой ресурс. Своевременное обновление изоляторов – важная часть стратегии по поддержанию безаварийной работы магистрального электросетевого комплекса.

«Надёжное и бесперебойное электроснабжение — базовая потребность и социальных учреждений, и промышленных предприятий, и каждого жителя», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.