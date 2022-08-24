Ремонт шунтирующего реактора начался на подстанции 500 кВ «Борино» в рамках подготовки объектов Липецкой энергосистемы к предстоящей зиме. Как сообщили в «Россети ФСК ЕЭС», это повысит надежность электроснабжения территорий, где живут свыше 700 тыс. человек, а также промышленных предприятий, в числе которых Новолипецкий металлургический комбинат, объекты коммунального хозяйства и транспорта, магистральные трубопроводы.

Ремонт фазы реактора выполняется в условиях действующей подстанции. В ближайшие дни энергетикам предстоит разобрать агрегат, демонтировать навесное оборудование (вводы, расширительный бак, адаптеры, капилляры термосигнализаторов, кабели и т.д.), снять «колокол» реактора, выполнить ревизию и ремонт его активной части, регенерировать масло и провести профилактические испытания.

На подстанциях реакторы выполняют роль компенсатора реактивной мощности. Их применение позволяет обеспечить требуемое качество электроснабжения, снизить потери электроэнергии и повышать пропускную способность линий. За счет этого достигается высокая надежность работы энергосистемы.

Мощность подстанции 500 кВ «Борино» составляет 1002 МВА. Это узловой питающий энергообъект для центральных и западных районов Липецкой области. Подстанция участвует в выдаче мощности Нововоронежской АЭС, обеспечивает электроэнергией нефтеперекачивающие и компрессорные станции трубопроводов «Дружба», «Уренгой – Помары – Ужгород», а также тяговые подстанции Юго-Восточной железной дороги.