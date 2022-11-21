Полугодовой мораторий на банкротства и взыскания завершился в России 1 октября, и теперь в отношении юридических лиц Липецкой области, накопивших долги перед ООО «НовитЭн» и ОАО «ЛЭСК» за потребленную электроэнергию, могут быть инициированы процедуры банкротства.

«Два иска на банкротство на общую сумму 12,3 миллиона рублей мы уже подали, еще три в процессе подготовки. Если злостный неплательщик продолжает не платить за электроэнергию, то приходится идти на крайние меры – инициировать возбуждение дела о его несостоятельности и взыскивать за долги все имеющиеся у компании средства вплоть до имущества и привлекать к субсидиарной ответственности руководителей и учредителей», – пояснил заместитель генерального директора по правовым вопросам ОАО «ЛЭСК» и ООО «НовитЭн» Андрей Коновалов.

Заявление о банкротстве следует тогда, когда иные меры – переговоры, рассрочка, ограничение электроснабжения – не увенчались успехом. Большинство предприятий стараются урегулировать вопрос с задолженностью, не доводя до фактического отключения. Однако в этом году на 205 объектах пришлось вводить ограничения режима потребления электрической энергии.

Чтобы избежать неприятных последствий и не стать фигурантами судебных процессов о банкротстве, гарантирующие поставщики электроэнергии рекомендуют предприятиям и организациям как можно быстрее оплатить задолженность или обратиться за рассрочкой.