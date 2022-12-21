Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра завершил работы по модернизации релейной защиты и противоаварийной атики подстанций 220 кВ «Елецкая» и «Сокол» по программе замены микроэлектронных устройств РЗА. На каждом из энергообъектов смонтировано по одному комплекту основных микропроцессорных защит АТ российского производства. Стоимость проекта составила 105 млн рублей. Его реализация позволила повысить надежность электроснабжения городского населения Липецка и Ельца, а также значимых промышленных и сельскохозяйственных потребителей.

Все новые защиты реализованы на базе типовых шкафов ШЭТ. Микропроцессорная релейная защита в отличие от ранее использовавшихся на подстанциях микроэлектронных защит, обладает высокой эксплуатационной надежностью, гибкой логикой работы, удобным интерфейсом. Кроме этого, новое оборудование имеет встроенную функцию самодиагностики, которая позволяет своевременно обнаруживать и устранять внутренние неисправности.

Мощность подстанции 220 кВ «Сокол» составляет 125 МВА. Она входит в состав объектов Липецкого энергокольца, обеспечивающего бесперебойное электроснабжение Липецка и близлежащих населенных пунктов. Крупнейшими её потребителями являются завод «Липецкцемент» (Евроцемент-Групп) и «Свободный сокол». Подстанция 220 кВ «Елецкая» мощностью 375 МВА является главным питающим центром Елецкого района. Среди её потребителей – одно из крупнейших агропредприятий России — тепличный комбинат «Елецкие овощи», нефтеперекачивающая станция «Становая» (ПАО «Транснефть»), объекты РЖД.