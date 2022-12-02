Филиал ПАО «Россети» – МЭС Центра завершил работы по усилению конструкций опор воздушной линии электропередачи 500 кВ «Борино – Воронежская», обеспечивающей выдачу мощности Нововоронежской АЭС потребителям Липецкой области. Реализация проекта повысила надежность электроснабжения потребителей Липецка и близлежащих населенных пунктов, а также магистральных трубопроводов и объектов РЖД.

На ЛЭП были заменены нижние секции 22 металлических опор, при этом работа линии не прекращалась. Устойчивость металлоконструкций линий электропередачи к климатическим воздействиям – ветровым нагрузкам, влажности, перепадам температур – одно из главных условий стабильной работы электросетевого комплекса. Поэтому ежегодно в ходе подготовки магистральных сетей к осенне-зимнему периоду энергетики проводят комплекс мероприятий по замене изношенных деталей опор.

Линия электропередачи 500 кВ «Борино – Воронежская» протяженностью 113,2 км – часть транзитной электропередачи, обеспечивающей выдачу мощности Нововоронежской АЭС и перетоки электроэнергии между Воронежской и Липецкой энергосистемами. От ее бесперебойной работы зависит надежность электроснабжения главных питающих центров Липецка и Воронежа, Липецкого и Лебедянского районов, а также компрессорных станций трубопроводов «Дружба», «Уренгой – Помары – Ужгород» и тяговых подстанций РЖД Юго-восточного направления.