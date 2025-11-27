Энергетики предупреждают об опасности работ в охранных зонах ЛЭП

Энергетики филиала «Липецкэнерго» напоминают жителям Липецкой области о строгом соблюдении границ охранных зон линий электропередачи. Проведение любых несанкционированных работ в этих зонах смертельно опасно.

В охранных зонах ЛЭП запрещено проводить строительные, земляные и погрузочные работы, складировать мусор и материалы, устраивать спортивные и детские площадки, парковать автомобили и проводить любые массовые мероприятия. Эти действия могут привести не только к повреждению энергообъектов, экологическому ущербу и пожарам, но и к гибели людей.

Охранная зона – это территория по обе стороны линии электропередачи. Ее размер зависит от напряжения: для ЛЭП 110 кВ это 20 метров, для ЛЭП 35 кВ – 15 метров, для ЛЭП 6-10 кВ – 10 метров, для ЛЭП до 1 кВ – не менее 2 метров.

Любые работы вблизи ЛЭП должны быть согласованы с сетевой компанией. Заявку необходимо направить не менее чем за 15 рабочих дней. Контактная информация доступна на официальном сайте компании «Россети Центр». Это требование установлено правилами, а работа без согласования влечет административную или уголовную ответственность. Энергетики обеспечат безопасность работ, при необходимости отключив напряжение на время их проведения.

«Липецкэнерго» просит граждан сообщать о всех случаях нарушений в охранных зонах ЛЭП по круглосуточному бесплатному телефону горячей линии «Светлая линия 220»: 8-800-220-02-20.

«Безопасность людей и надежное функционирование всей инфраструктуры – это наш абсолютный приоритет. Мы уделяем этому вопросу постоянное внимание, в тесном взаимодействии со всеми ресурсоснабжающими организациями», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.