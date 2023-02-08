Новыми интеллектуальными приборами учета электроэнергии оснащают дома жителей Липецкой области гарантирующие поставщики ОАО «ЛЭСК» и ООО «НОВИТЭН». Замена счетчиков происходит по мере выхода их из строя, истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала. Постепенно в течение 16 лет «умные» счетчики полностью заменят старые, сообщили энергетики.

В рамках создания интеллектуальной системы учета электрической энергии в 2022-м установлено 17428 «умных» счетчиков, до конца текущего года планируется установить еще более 30000 таких приборов учета. «После установки интеллектуальных счетчиков и организации с ними связи жителям не нужно будет ежемесячно передавать показания. Приборы учета позволяют передавать их в режиме реального времени, отслеживать параметры качества электроэнергии. Технологии исключают возможность вмешательства в работу прибора учета», – подчеркнул первый заместитель генерального директора ОАО «ЛЭСК» и ООО «НОВИТЭН» Сергей Воробцов.

Обновлением приборов учета в регионе также занимается сетевая организация. Если гарантирующие поставщики отвечают за многоквартирные дома, то зона ответственности сетевой организации – это частный сектор, дачные участки, предприятия. В прошлом году специалисты «Россети Центр» – филиал «Липецкэнерго» обновили у населения 39857 электросчетчиков, в текущем году планируют установить еще 18906.

К концу 2023-го в Липецкой области «поумнеет» шестая часть всех бытовых приборов учета электроэнергии. Установка, замена и обслуживание электросчетчиков производятся бесплатно за счет гарантирующих поставщиков электроэнергии и электросетевых компаний. «Внедрение в практику новых технологий способствует снижению потерь электроэнергии, а также повышению качества обслуживания жителей Липецкой области в сфере ЖКХ. Кроме того, автоматизация учета электроэнергии является непременным условием эффективности энергосистем в современных условиях», – отметил губернатор Игорь Артамонов.