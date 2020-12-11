Энергетики завершили работы на магистральном трубопроводе в Липецке

Сотрудники Липецкого филиала ПАО «Квадра» завершили работы по замене прокладки расходомерной шайбы. Вскоре рабочий гидравлический режим системы теплоснабжения города будет восстановлен.

Подключением домов к системе теплоснабжения и наладкой параметров теплоносителя внутри дома займутся сотрудники управляющих компаний.

В настоящее время управляющими организациями мобилизованы все технические средства, а также, персонал. УК обещают незамедлительно приступить к заполнению общедомовых систем теплоснабжения, провести работы по регулировке и удалению воздуха, что займет некоторое время.

Если до 8:00 12 декабря параметры не будут до конца восстановлены, и батареи останутся не полностью прогретыми, необходимо оставить заявку в ЕДС по номеру телефона 8-800-450-48-48.

Как известно, фиксация заявки в ЕДС позволяет оперативно отслеживать её статус и ход работ по обращению.