Надёжность электроснабжения населения Липецкой области и значимых промышленных предприятий региона повысится. В преддверии осенне-зимнего периода «Россети ФСК ЕЭС» обновит изоляцию на двух крупных объектах Липецкой энергосистемы – подстанциях «Металлургическая» и «Тербуны».

Подстанция 220 кВ «Металлургическая» мощностью 500 МВА питает производственные площадки Новолипецкого металлургического комбината. Подстанция 220 кВ «Тербуны» мощностью 250 МВА обеспечивает электроэнергией потребителей Тербунского района, где проживает более 20 тысяч человек, объекты РЖД, а также промышленные предприятия.

Опорно-стержневая изоляция (ОСИ) предназначена для крепления токоведущих частей в электроустановках. Перепады температур, осадки, ветер приводят к износу и разрушению изоляторов, что может стать причиной технологических нарушений. Выработавшие свой ресурс изоляторы, меняются на их современные аналоги, обладающие высокой механической и электрической прочностью.

Как отмечают в «Россети ФСК ЕЭС», замена ОСИ – важная составляющая летней ремонтной кампании. Их своевременное выполнение работ обеспечивает надёжность эксплуатации основного подстанционного оборудования и стабильность энергообеспечения потребителей в периоды высоких нагрузок на электрические сети. В 2022 году на подстанциях 220-750 кВ Центральной России будет заменено 2606 единиц ОСИ.