На базе Центральной городской библиотеки им. С. А. Есенина в Липецке будет создан информационный, высокотехнологичный центр, открывающий новые возможности для персонального роста, изучения локальной истории, развития творческих и научных инициатив, литературного и интеллектуального погружения. Основным направлением работы станет городоведение.

Современный ART-холл; проект БибЛаб, интегрирующий науку и технологии на библиотечной платформе; комфортное пространство для людей с ОВЗ; снек-кафе и многое другое. Ось концепции – личность, ее всестороннее развитие.

На базе библиотеки будет открыта Точка концентрации талантов «Гений места» — пространство новых возможностей, где представители креативных индустрий могут получить заряд вдохновения и образовательные

ресурсы для реализации своих идей. Посетителей модельной библиотеки обрадует новый дизайн и интерьер, специальные боксы для проведения деловых встреч, коворкинга, мозговых штурмов.

Кроме того, расширятся функции читательского билета. У читателей появится возможность получить доступ к персональному локеру для хранения вещей, в котором даже можно будет зарядить свой телефон.

Одна из приоритетных зон библиотеки – Территория музеев, где уже существует действующая мемориальная экспозиция, посвященная С.А. Есенину и коллекция редких книг.

В этом году библиотеки «Централизованной библиотечной системы» Липецка и Ельца стали победителями в конкурсном отборе Российской Федерации на создание модельных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура». В регион поступит 25 млн рублей из средств федерального бюджета на преобразование четырех библиотек региона: Центральной городской библиотеки имени С.А. Есенина в Липецке, библиотечно-информационного центра «Левобережный» «Централизованной библиотечной системы» города Липецка, а также библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина и детской библиотеки «Лучковская» «Централизованной библиотечной системы города Ельца».

В прошлом году Петровская сельская библиотека Добринского района стала первой модельной библиотекой региона, открытой на селе, следом за ней по нацпроекту «Культура» были открыты ещё четыре библиотеки в Липецкой области: центральная и детская в Чаплыгине, в поселке Лев Толстой и в селе Чернава. В 2020 году Централизованная библиотечная система Липецка открыла два обновленных центра — имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского и военно-историческую имени Героя Советского Союза М.В. Водопьянова.