Центральная городская библиотека имени С. А. Есенина стала модельной в рамках нацпроекта «Культура». На ее модернизацию из федерального бюджета было выделено 10 миллионов рублей.

Есенинка превратилась в современное пространство для чтения, творчества и общения. Теперь это событийный центр для творческих встреч и фестивалей, информационно-технологический центр с мастер-классами по 3D-моделированию, центр городоведения, где можно узнать историю Липецка.

Все пространство библиотеки поделено на три крупных зоны: зону приветствия, комфортного чтения и творческого развития. Отдельные залы и локации стали именными и названы в честь липчан, которые оставили заметный след в развитии города. Это Митрофан Клюев, Евграф Быханов, Алексей Липецкий, Валентин Синельников, Виктор Сорокин, Владимир Пахомов, Михаил Трунов.

На входе гостей встречают локкеры – это цифровые полки для хранения вещей. Вместо ключа к ячейке используется электронный читательский билет. Здесь можно зарядить телефон или получить книгу без общения с библиотекарем: издание заказывают онлайн и забирают из ячейки, забронированной на свое имя.

Для слабовидящих посетителей закуплен цифровой увеличитель и специальная компьютерная техника. Для читателей также приобрели моноблоки и планшеты. На втором этаже библиотеки размещены сенсорные экраны, арт-холл украшает большая видеостена.

«Благодаря таким очень нужным и актуальным преобразованиям библиотеки Липецкой области становятся настоящими культурными центрами, востребованными и перспективными для реализации интересных творческих идей. Мы и в дальнейшем будем создавать для этого все условия», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

В этом году в рамках нацпроекта «Культура» в регионе станут модельными четыре библиотеки — две в Липецке и две в Ельце. В 2023 году еще одна библиотека Липецка станет модельной — всего в регионе будет уже 12 модельных библиотек.