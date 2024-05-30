Согласно поручению Президента России Владимира Путина, к концу 2027 года регионы должны привести в нормативное состояние 85% опорной сети дорог. Большая часть этой работы выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Опорная сеть – это основной транспортный каркас, в Липецкой области в нее входят все федеральные трассы и 28 региональных дорог протяженностью 717 км, это примерно 13% всей межмуниципальной сети. В числе важных направлений – маршруты, ведущие в соседние регионы, обходы городов, дорога к аэропорту.

«Сейчас доля дорог в нормативе на опорной сети у нас составляет 72%, к концу года ожидается увеличение до 76 %, прирастаем достаточно уверенно. Есть все основания полагать, что задачу мы выполним», – отмечает начальник управления дорог и транспорта Липецкой области Иван Мычелкин.

В текущем году планируется привести в порядок ещё 100 км опорной сети, из них 90 км – по нацпроекту. В списке ремонтов – участки на 10 межмуниципальных трассах: Данков-Тёплое –Воскресенское –граница Тульской области, Доброе-Трубетчино-Вязово-Лебедянь, Липецк-Доброе-Чаплыгин, Елец- Талица-Красное, Липецк-Данков, Обход ЛТЗ, Хлевное-Тербуны, Берёзовка- прим. К Тербуны-Волово, Усмань-Девица-Крутченская Байгора, Чаплыгин – а/д Р-22 «Каспий».

В настоящее время активные работы ведутся на Обходе ЛТЗ, автодорогах Елец-Талица-Красное и Хлевное-Тербуны, там уже укладывают новое покрытие. В Данковском районе на маршруте, ведущем через Тёплое в Тульскую область, сейчас устраняют просадки и ремонтируют водопропускные трубы. В Усманском районе завешается капитальный ремонт дороги от Усмани до Девицы. Помимо замены покрытия, здесь серьёзно укрепили основание дороги. Ранее такие же работы были проведены на маршруте от Девицы до границы Воронежской области.

Дорожные ремонты должны быть завершены до конца осени. Всего в этом году в области отремонтируют более 400 км региональных дорог, из них 315 км – по нацпроекту.