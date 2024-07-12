С начала года «Ростелеком» подключил 200 домофонных панелей, установленных на подъездах многоэтажек Липецка, к региональной системе оповещения и «Центру обработки вызовов «112»». В общей сложности за последние полтора года специалисты провайдера модернизировали по просьбе регионального правительства более 400 устройств, которыми пользуются порядка 35 тысяч жителей домов в микрорайонах Елецкий, Звездный, Университетский.

Домофоны работают как громкоговорители: через них липчане слышат сигналы тревоги и сообщения об опасности. Также все устройства оснащены кнопкой «112», с помощью которой можно связаться с операторами службы. При этом сотрудники центра не только фиксируют обращение, но и автоматически получают информацию об адресе, с которого поступил вызов, а также доступ к видео с домофонной камеры наблюдения.

Сигналы об угрозах через домофонные панели и устройства в квартирах дополняют существующую систему уличного оповещения. Люди оперативно получат сообщение об опасности, даже при плотно закрытых окнах, в квартирах с повышенной шумоизоляцией. Все сигналы передаются по защищенным каналам связи. Система базируется на отечественном софте.