Липецкая торгово-промышленная палата отметила двойной праздник – Медовый Спас и свой день рождения. Уже 32 года она помогает бизнес-сообществу адаптироваться в условиях рыночных отношений. Празднование прошло в формате дня открытых дверей, пригласили бизнесменов, партнеров, клиентов и друзей. Открывая встречу, президент Липецкой ТПП, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес») Анатолий Гольцов познакомил собравшихся с деятельностью и услугами Палаты по поддержке бизнеса и новыми проектами, а также отметил преимущества членства в палате.

Особое внимание было уделено услугам центра «Мой бизнес», учредителем которого является Липецкая ТПП. В центре «Мой бизнес» можно получить нефинансовые меры поддержки, такие как консультации по вопросам начала и развития бизнеса, пройти обучение, принять участие в ярмарках и выставках, а также получить профильные услуги – по выходу на маркетплейсы, сертификации, регистрации товарного знака, продвижении продукции и другие.

В рамках встречи состоялось вручение членских свидетельств руководителям вновь вступивших в ТПП предприятий, которые провели мини-презентации своей деятельности. Ряды членов Липецкой ТПП пополнили 25 предприятий малого и среднего бизнеса. Новые компании представлены такими сферами деятельности как производство, торговля и услуги. На данный момент членами Палаты являются более 600 организаций и индивидуальных предпринимателей.

«В Липецкой области достаточно сильное предпринимательское сообщество, которое очень активно помогает органам власти решать социальные задачи. Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес приносил пользу региону, и поэтому стараемся создавать комфортные условия для тех предпринимателей, которые ведут дела по-честному и с заботой о будущем нашего края. Значимый вклад в эту работу делает Липецкая ТПП», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В адрес Липецкой торгово-промышленной палаты поступило огромное количество поздравлений от руководителей общественных организаций, органов власти, членов Палаты и партнёров Липецкой области, а также из других регионов.