Дорожное агентство Липецкой области заключило контракт на ремонт еще 58,5 км региональных дорог, который будет выполнен в 2023 году. Победителем электронного аукциона стало предприятие «Липецкдоравтоцентр». Цена контракта составила 899,7 млн рублей. Работы должны быть выполнены до конца года.

Как сообщили в управлении дорог и транспорта региона, в частности, будет отремонтирована трасса через село Боринское, которая была сильно повреждена из-за сверхнормативных нагрузок во время капремонта участка федеральной магистрали на обходе села. Также в перечень объектов, где в ближайшее время заменят асфальтобетонное покрытие и выполнят ряд сопутствующих работ, вошли участки автодорог в Добринском, Данковском, Лев-Толстовском, Лебедянском, Тербунском, Усманском и Хлевенском районах.

Всего в 2023 году в Липецкой области будет отремонтировано 364 км региональных трасс, еще 15 км – сданы после капитального ремонта, 6,5 – после реконструкции. «Качественные дороги – показатель социально-экономической стабильности и уровня развития территории в целом. Последние несколько лет в регионе большие средства направляются на ремонт и строительство трасс. Результаты заметны, и мы обязательно продолжим инвестировать в эту сферу и в дальнейшем», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.