В Липецкую область поступило более 14 тысяч доз вакцины «Спутник –V». Партию в количестве 2700 доз уже распределили по медицинским учреждениям Липецка, Елецкого, Грязинского, Задонского, Добровского и Хлевенского районов, сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области. Вторая партия вакцины в количестве 11 340 доз сегодня поступила на аптечный склад. В настоящее время она проходит приемку и проверку в Областном Центре контроля качества лекарственных препаратов. Завтра начнется доставка вакцины в районы и города области.

Вакцина хранится в морозильных камерах при температуре -18 градусов, ампулы в специальных термобоксах доставляют в поликлиники. Одна ампула рассчитана на пять доз. Вакцинация проходит в два этапа, с периодичностью в 21 день. Прививку от COVID-19 в поликлиниках могут получить все желающие граждане с 18 лет бесплатно, по полису ОМС.

В приоритетном порядке идет вакцинация граждан, входящих в группы риска: лица старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями (вне стадии обострения), подопечные домов престарелых, группы профессионального риска инфицирования: медицинские работники, учителя, представители силовых структур, соцработники, работники сферы обслуживания, а также те, кто записался на вакцинацию ранее через портал Госуслуг или Единую диспетчерскую службу.

Перед вакцинацией врач – терапевт обязательно проводит общий осмотр пациента, проводится пульсоксиметрия и термометрия. Противопоказания к прививке: возраст до 18 лет, острые заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, беременность и период грудного вскармливания.

В Липецкой области первую прививку против новой коронавирусной инфекции получили более 20 тысяч человек, из них 40% — это люди старше трудоспособного возраста, 22%- лица, страдающие хроническими болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями эндокринной системы, 38% – лица из групп профессионального риска.