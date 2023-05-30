Расширен перечень наиболее дефицитных специальностей врачей в государственных медицинских организациях Липецкой области. С целью сокращения кадрового дефицита врачей в регионе было подписано постановление Правительства Липецкой области №196 «О внесении изменений в постановление Правительства Липецкой области от 3 октября 2022 года №186 «Об утверждении Перечня наиболее дефицитных специальностей врачей в государственных медицинских организациях Липецкой области». В список добавлены врачи акушеры-гинекологи, психиатры, психиатры-наркологи и психотерапевты. Ликвидация дефицита врачей акушеров-гинекологов позволит повысить качество и доступность акушерско-гинекологической помощи, что будет способствовать увеличению рождаемости и улучшению демографической ситуации в регионе.

Врачи этих специальностей могут претендовать на все меры социальной поддержки, которые предусмотрены Законом Липецкой области, а именно:

предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья врачам государственных медицинских организаций области, работающим по наиболее дефицитным специальностям;

предоставление ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений фельдшерам скорой медицинской помощи государственных медицинских организаций области, врачам областных государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории муниципальных районов области, врачам дефицитных специальностей государственных медицинских организаций г. Липецка, г. Ельца в размере 10-15 тысяч рублей;

предоставление социальной выплаты в размере 1,5 млн руб. («Губернаторские полтора миллиона») врачам государственных медицинских организаций области, впервые трудоустроившимся на территории области по специальностям, отнесенным к наиболее дефицитным нормативным правовым актом администрации области и не имеющим неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении с установлением им обязанности отработать в данной организации на данной должности не менее 5 лет.

Работа по привлечению медицинских кадров – одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение». В связи с этим в 2019 году в Липецкой области стартовала одна из программ поддержки — «Губернаторский миллион» (с 2022 года – «Губернаторские полтора миллиона»). За время действия программы в медицинские организации региона пришли 134 врача узких специальностей.

«Уровень районных больниц после модернизации и капремонтов соответствует областным клиникам. Работа по обновлению материально-технической базы и переоснащению их в соответствии с современными стандартами будет проводиться на постоянной основе. Еще одна приоритетная задача – привлечение медицинских кадров. Мы прорабатываем инструменты как трудоустройства специалистов из других регионов, так и подготовки врачей из числа выпускников школ региона на условиях целевого набора», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.