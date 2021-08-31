Добринский и Грязинский сахарные заводы начали перерабатывать свёклу нового урожая. Первым в регионе к работе приступил Лебедянский сахарный завод. На нём перерабатывают сладкие корни уже больше недели. Оставшиеся три завода откроют новый сезон до третьей декады сентября.

На 30 августа на трёх заводах области переработано 117 тысяч тонн сахарной свёклы. Выработано около 13 тысяч тонн сахара. Сахаристость составляет 18,47 %.

Сахарную свёклу убирают в 8 районах. На сегодня она выкопана с 4 тысяч гектаров, получено 127,5 тысяч тонн. В 2021 году площади под этой технической культурой увеличены почти на 13 процентов. Аграриям предстоит убрать без малого 110 тысяч гектаров. «Для Липецкой области сахарная свёкла – стратегическая культура. Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании и переработке этой культуры, а на полях применяются самые современные научные разработки», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.