Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» завершился в Москве. Липчане завоевали еще две награды. Команда шеф-повара Александра Кожевникова заняла второе место в совместных командных соревнованиях по коллаборации компетенций «Инклюзивное кафе». В неё также вошли кондитер из Санкт-Петербурга и официант из Москвы. Они представили на суд жюри авторское пирожное. Повар сделал заготовку, кондитер её украсил, а официант презентовал десерт. Для Александра это не первая награда «Абилимпикса». Ранее он взял серебро чемпионата, приготовив свинину с булгуром и десерт «Мильфей».

Марина Морозова, председатель Всероссийского общества глухих, заняла 3 место в презентационной компетенции «Специалист по сурдокоммуникации» в категории «Специалист». Она выполняла задания как переводчик русского жестового языка для слабослышащих и глухих людей. Хотя компетенция не входит в число основных, но задача была не простой. В следующим году эта компетенция войдёт в состав основной категории. Ранее липчанка Наталья Крысанова завоевала золото «Абилимпикса» в компетенции «Швея», категория «Студенты».

«Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья – одна из важнейших задач областной власти. Мы стремимся, чтобы все без исключения жители региона могли улучшить качество жизни и получить необходимые навыки для активной социальной адаптации», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.