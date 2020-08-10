Еще двух врачей радушно встретили в Добринском районе. Их переезд в «хлебный край» стал возможным благодаря программам «Земский доктор» и «Губернаторский миллион».

Елена Афиногенова.

Елена Афиногенова работала в Подмосковье, для продолжения медицинской практики выбрала Верхнюю Матренку. Специалисту сразу предоставили комфортабельное жилье, аренду которого оплачивает администрация района.

Юлия Султанбекова.

Юлия Султанбекова принимает больных в добринской поликлинике. До этого девушка трудилась в городской клинической больнице № 4 города Тамбов участковым врачом-терапевтом. Муниципалитет арендует для нее благоустроенную квартиру.

Оба врача, которых все устаивает, и в бытовом, и в производственном плане, думают сделать Добринский район своей второй родиной.

Программу «Губернаторский миллион» запустил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Новая мера поддержки предусматривает единовременную социальную выплату в один миллион рублей для врачей дефицитных специальностей, которые впервые трудоустраиваются в государственные медучреждения и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением.

При этом продолжает действовать и программа «Земский доктор», которая создана для мотивации врачей жить и работать в сёлах, посёлках городского типа, а также в маленьких городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

Таким образом врачи, трудоустроившиеся в сельской местности, смогут рассчитывать на два миллиона рублей по двум программам.