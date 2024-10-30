Липецкая компания «Эгида» присоединилась к нацпроекту «Производительность труда». Эксперты Регионального центра компетенций обучили представителей компании основам бережливых технологий, а в качестве пилотного потока для внедрения улучшений выбрали производство и переработку листового пенополиуретана. Команда проекта проанализировала участок, выявила потери и определила инструменты для их устранения. В результате проведенных мероприятий выработка увеличилась на 10,8%, запасы готовой продукции сократились на 12,5%, время протекания процесса уменьшилось на 12,7%. После реализации пилотного проекта компания продолжит самостоятельно внедрять принципы бережливого производства на других участках.

Компания «Эгида» в ОЭЗ «Липецк» – производитель и поставщик в области переработки пенополиуретана и сопутствующих материалов. Специализируясь на производстве и продаже пенополиуретана, тканей, клея и комплектующих для мягкой мебели, она работает на рынках СНГ и экспортирует свою продукцию за пределы страны. Ежемесячно «Эгида» производит более 2 тысяч тонн пенополиуретана для производства матрасов, мягкой мебели, кожгалантерейной продукции и автомобилестроения.

«Реализация национального проекта «Производительность труда» отвечает самым насущным потребностям бизнеса и общества в целом. Поддержка предприятиям оказывается по разным направлениям, начиная от обучения персонала современным методам бережливого производства и заканчивая подготовкой внутренних тренеров, что позволяет системно подходить к повышению эффективности и в итоге добиваться прогресса на конкурентном рынке. 98 предприятий Липецкой области уже достигли ощутимых результатов от внедрения этих методов», – сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Нацпроект «Производительность труда» реализуется с 2019 года. Оператором выступает АНО «Региональный центр компетенций в сфере производительности труда» (РЦК). Внедрение инструментов бережливого производства направлено на сокращение производственных потерь, ускорение процессов, снижение неиспользуемых запасов и рост выработки на предприятиях-участниках не менее чем на 5% в год.