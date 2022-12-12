Молодой участковый терапевт Анна Хрюкина пополнила штат Липецкой городской поликлиники №4 благодаря программе «Губернаторские полтора миллиона». Молодой медик закончила Рязанский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова и в сентябре 2022 года сразу же приступила к работе в поликлинике Липецка. Успешно трудоустроиться и начать профессиональную карьеру Анна Хрюкиной помогла «Ярмарка вакансий», которую проводило управлением здравоохранения Липецкой области в медвузе, где училась девушка.

В обязанности Анны Хрюкиной входит проведение обследования пациентов, формирование предварительного диагноза и составление плана лабораторных обследований, направление на консультации к врачам-специалистам, назначение лечения и контроль его эффективности и безопасности, оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной форме и так далее. За время работы врачом Анна Хрюкина приняла более 500 пациентов.

«Работа по решению кадровых вопросов в сфере здравоохранения в регионе ведется очень разнообразная. Предусмотрен ряд мер для стимулирования новых специалистов. Благодаря им за последние три года в область удалось привлечь почти 300 молодых врачей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

К поликлинике №4 прикреплено для медицинского обслуживания более 53 тысяч жителей Липецка. Поликлиника рассчитана на 1200 посещений в смену, медицинская помощь оказывается по 28 специальностям. В поликлинике функционируют дневной стационар, женская консультация, оториноларингологическое, хирургическое отделения и другие подразделения. В амбулаторных условиях проводится ряд специализированных обследований с использованием современной аппаратуры.