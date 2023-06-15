Правительство Липецкой области подписало соглашение потенциальным резидентом ОЭЗ ППТ «Липецк» на полях ПМЭФ. На грязинском участке ОЭЗ «Липецк» построят завод по производству утеплителя из синтетических волокон для одежды. Подписи под документом поставили заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов и учредитель ООО «Микроволокно» Михаил Федоров.

Объем инвестиций в проект составит 250 млн рублей, будет создано более 30 рабочих мест. Компания планирует ввести завод в эксплуатацию в 2024 году. Плановая мощность производства составит 1 800 000 погонных метров изделия в год.

«Особая экономическая зона «Липецк» – локомотив нашей экономической и промышленной политики по внедрению новых технологий, автоматизации, роботизации, высокой производственной культуры, по привлечению инвестиций и высокой их отдаче», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.