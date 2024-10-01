Сквер Дружба на улице Матросова в Усмани стал победителем Всероссийского голосования за благоустройство в 2023 году. Его выбрали 2507 человек. Следовательно, в 2024 году его ждало преображение в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Так и произошло. Здесь убрали заросли и опасные разбитые игровые комплексы, уложили плитку и специальное покрытие для детского городка, установили новые качели, лестницы, горки, батут, а еще шезлонги и лавочки, смонтировали освещение.

Сквер расположен в отдаленном жилом районе Усмани на одной улице с детским садиком, недалеко от биосферного заповедника. Теперь поиграть сюда приходит детвора со всей округи. «Преображение мест отдыха в регионе по итогам Всероссийского голосования за благоустройство проводится уже несколько лет. Обновленных скверов, парков, набережных набралось уже много. Люди довольны изменениями, потому что это именно то, чего они хотели. Такой выбор мест для ремонта и реконструкции дает объективную картину того, что больше всего волнует жителей и какие объекты по их мнению заслуживают первоочередного внимания», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.