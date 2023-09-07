30 августа состоялась 8-я районная спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Она проходила в спортивном зале МАУ ДО ДООЦ (ФКиС) п. Добринка. на спортивный праздник прибыли участники из Петровской, Пушкинской, Дубовской, Демшинской, Среднематренской, Тихвинской, Нижнематренской, Новочеркутинской и Добринской сельских администраций.

Состязания проходили по трем видам спорта: дартс, шашки, баскетбол (броски мяча в корзину). Среди женщин победительницами стали: З.И. Жигулина из Добринки (дартс), С.Ю. Борисова из Новопетровки (шашки), А.Н. Донюкова из Демшинки (баскетбол). У мужчин отличились: А.Г. Кондратов из Ольговки (дартс), В.И. Черников из Добринки (баскетбол).

Надо заметить, что районная спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья набирает популярность. В этом году в ней участвовало в два с половиной раза больше человек, чем годом ранее. Почетным гостем на празднике спорта был ветеран Великой Отечественной войны В.Н. Денисов, отметивший в этом году столетний юбилей. Василий Никифорович на протяжении всей своей жизни занимался спортом, вел активный образ жизни. Старается быть в форме и сейчас.

Общее руководство подготовкой и проведением спартакиады осуществляло Добринское РОО ВОИ при поддержке отдела культуры, спорта, молодежной и социальной политики Добринского муниципального района в лице А.В. Чернова.

Особую признательность выражаем Добринскому райпо, предпринимателям Н.А. Вяльцевой, С.В. Клокову, С.В. Грибанову, А.Н. Салькову, благодаря которым всем участникам спартакиады были вручены подарки.