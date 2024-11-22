Компанию «Юнионвайр» включили в реестр участников региональных инвестиционных проектов Липецкой области. Предприятие производит электрожгутовую и кабельную продукцию для бытовой техники и автомобильной промышленности. Благодаря этому проекту в бюджет региона поступит более 80 млн рублей налоговых платежей.

Включение компаний в реестр региональных инвестиционных проектов региона позволяет понизить ставку по налогу на прибыль до 10% вместо 25%. Льгота действует до 1 января 2027 года, если инвестиции составят не менее 50 млн руб. в течение трех лет, и до 1 января 2029 года, если инвестиции превысят 500 млн руб. за пять лет. Подробная информация на инвестиционном портале Липецкой области в разделе «Меры поддержки» или по телефону: +7(4742)22-85-51.

«Меры поддержки бизнеса призваны создать благоприятный инвестиционный климат в Липецкой области, чтобы предприятия были заинтересованы в своем присутствии и расширении своих производств в регионе. Сильная промышленно-производственная основа – залог крепкой экономики и процветания территории», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.