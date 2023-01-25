Новостройка для переселенцев из аварийного жилья по улице Бачурина, 8 в Липецке сдана в эксплуатацию. Скоро сюда переедут 70 семей. В доме десять этажей. На каждом по семь квартир: четыре однокомнатных, две двухкомнатных, одна трехкомнатная. Площадь кухни в квартирах варьируется от 9 до 14 метров, комнат – от 15 до 19 квадратов. Все квартиры с чистовой отделкой, установлены сантехника и электрические плиты, светильники и датчики пожарной безопасности.

Благоустроена и придомовая территория. Во дворе есть детская площадка, тренажеры и зона отдыха. У входа в подъезд для маломобильных граждан сделаны пониженные бордюры и пандус. Возле дома высажены кустарники и деревья, установлены скамейки, урны и освещение.

Как рассказала глава Липецка Евгения Уваркина, в микрорайоне уже появился культурно-образовательный центр «Маяк». Вокруг будут строиться новые дома и благоустраиваться территории. Переселение липчан из аварийного жилья по профильной программе продолжится. Также городские власти планируют реализовать механизм комплексного развития территорий

В Липецкой области расселяют дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», профильным федеральным, региональным и муниципальным программам. В Липецке программу, рассчитанную до 2025 года, завершат досрочно – уже в этом году. Всего планируется переселить более двух тысяч липчан из 873 жилых помещений. Для этого помимо введенного дома на Бачурина строится еще пять многоэтажек: две на ЛТЗ и три в микрорайоне Звездный. Также для переселения планируется покупка квартир у застройщиков.

«Переселение липчан из аварийного жилфонда – одна из первоочередных задач. Выполнение программы ускоренными темпами позволит жителям региона быстрее получить качественное жильё, поэтому она находится под особым контролем. Мы стараемся не сбавлять темпы, чтобы люди как можно скорее переехали в комфортные квартиры», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.