Дорога в Липецком районе от села Кузьминские Отвержки до Тюшевки длиной 14 километров приведена в нормативное состояние благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Маршрут включает еще один населенный пункт – Студёные Выселки, также дорогой пользуются жители деревень Давыдовка, Дареновка и Малашевка. Возле дороги в населённых пунктах расположены детсад, школа, ФАП и поликлиника.

Компания «АРКС-7» усилила основание дороги в местах просадок, частично сфрезеровала старое покрытие, уложила два слоя нового асфальтобетона. В местах уклонов смонтированы прикромочные лотки, обочины укреплены щебнем, приведены в порядок водопропускные трубы, установлено новое барьерное ограждение. Дорожники также заасфальтировали примыкания, обновили остановки и нанесли новую разметку. Для безопасности пешеходов на переходе возле остановки у ФАПа в Студёных Выселках и на остановке у церкви в Кузьминских Отвержках установлены мигающие светофоры. На повороте к Малашевке смонтировано автономное освещение и знаки пешеходного перехода на Г-образных опорах.

В Добровском районе после ремонта сдана автодорога Доброе – Большой Хомутец, состояние которой до недавнего времени вызывало большое количество жалоб местных жителей. Эта региональная трасса проходит через пойму реки Воронеж и каждый год подтапливается, из-за чего состояние покрытия быстро ухудшается. Его замены ждали несколько десятилетий. В рамках нацпроекта специалисты предприятия «Липецкдоравтоцентр» уложили новый асфальтобетон общей толщиной 11 сантиметров, восстановили нормативную ширину проезжей части, укрепили обочины, заменили ограждения и дорожные знаки.

Маршрут Доброе – Большой Хомутец важен для более 3,5 тысячи жителей сел Коренёвщино, Капитанщино, Горицы, Чечёры, Лебяжье. В райцентре находятся поликлиника, больница, МФЦ и образовательные учреждения. Теперь дорога к ним станет быстрее и безопаснее.

В Чаплыгинском районе «Липецкдоравтоцентр» успешно сдал в эксплуатацию после ремонта 7,5 километра автодороги Чаплыгин – Троекурово. В прошлом году также по нацпроекту были отремонтированы еще семь километров этой трассы. Её можно считать туристическим маршрутом — дорога ведет от Чаплыгина к знаменитой усадьбе Петра Семёнова-Тянь-Шанского в Рязанке. Окончательно маршрут приведут в порядок в будущем году – уже заключен контракт на ремонт 14 километров дороги Троекурово – Урусово, оставшиеся четыре километра до усадьбы отремонтировали по нацпроекту в 2022 году.

В общей сложности в Липецкой области до конца года отремонтируют более 360 километров региональных дорог, из них 274 километра – по нацпроекту. «Качество проводимых ремонтных работ находится на постоянном контроле у профильного управления, глав муниципалитетов и надзорных структур. Подрядчики несут ответственность за исполнение своих обязательств в полном объеме и точно в установленный срок», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.