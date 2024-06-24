Дорожное агентство заключило контракты на реконструкцию еще трех автомобильных мостов на региональной дорожной сети. Их приведут в нормативное состояние по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На это выделено 258 млн рублей.

В Данковском районе подрядчику предстоит построить два новых моста через реку Птань взамен старых: в селах Авдулово и Плахово. Существующие сооружения не отвечают нормам безопасности и имеют ограниченную грузоподъемность. В обоих сёлах современные мосты будут возведены рядом с прежними. Старые переправы затем демонтируют. Работы должны быть закончены до ноября 2025 года.

Праздник в следующем году ждёт и жителей деревень Засновка и Соловьевка в Задонском районе. Каждый год половодье на несколько дней отрезает их от «большой земли», объездных дорог к этим населённым пунктам нет. Теперь там также возведут новую высоководную переправу, которой будет не страшно повышение уровня воды в реке Снова. Срок контракта – конец августа 2025 года.

Кроме этих мостов работы по ремонту и реконструкции ведутся на 16 переправах региона. «Качественные дороги и мосты – это вопрос не только комфорта автомобилистов, но и безопасности, а также доступности социальных услуг и благ жителям», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.