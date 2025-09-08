Ещё 3,5 миллиона мальков должны выпустить в реки Липецкой области в ближайшие три года

Программа по восстановлению рыбных запасов в реках Дон и Воронеж продолжится. В течение трёх ближайших лет в водоёмы Липецкой области выпустят не менее 3,5 миллиона мальков рыбы. Цифры были озвучены на встрече губернатора региона Игоря Артамонова с начальником управления контроля, надзора и рыбоохраны Федерального агентства по рыболовству Игорем Рулевым и другими представителями Росрыболовства. Стороны обсудили обследование водных объектов, проведение компенсационных мероприятий по восстановлению рыбных запасов и участие местных предприятий в этой работе.

Особое внимание было уделено планам на будущее. Учёные Росрыболовства и липецкие экологи уже утвердили квоты на зарыбление водоёмов на три года. В рамках этой программы в реки региона выпустят не менее 3,5 миллиона мальков сазана, белого амура и толстолобика. За последние три года в Дон и Воронеж было выпущено 1,7 миллиона мальков. А до конца 2025 года популяция рек пополнится ещё на 1,5 миллиона особей сазана и толстолобика.

«Перед нами стоит важная задача — сохранить и приумножить природные богатства нашего региона. Расширение программы по восстановлению рыбных запасов — это серьёзный вклад в будущее экосистемы Липецкой области. Выпуск мальков ценных пород рыбы в течение трёх лет позволит не только поддержать, но и значительно увеличить популяцию в реках Дон и Воронеж. Это планомерная и системная работа, которую мы будем продолжать вместе с федеральными структурами и нашими экологами», — комментирует Игорь Артамонов.