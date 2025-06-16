Ещё больше липецких предприятий смогут повысить производительность труда благодаря нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика»

Липецкие предприятия получили шанс улучшить свою производительность. Минэкономразвития России сообщило, что ещё 400 российских компаний смогут бесплатно повысить производительность в 2025 году.

Федеральный проект «Производительность труда» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» охватит одну тысячу компаний в 2025 году по всей России. Эксперты помогут бизнесу повысить операционную эффективность: улучшить внутрипроизводственную логистику, обеспечить полную загрузку оборудования, сократить простои на производстве.

В Липецкой области за реализацию Федерального проекта «Производительность труда» отвечает АНО «Региональный центр компетенций» (РЦК). С 2019 года 107 предприятий региона, являющихся участниками федерального проекта, получили поддержку ФЦК и РЦК.

Эксперты РЦК не только работают на предприятии более полугода, но и продолжают сопровождать его в течение трёх лет. В результате удалось достигнуть значительного сокращения незавершенное производство (на 33%), увеличить эффективность (выработка продукции выросла почти на 56%, а время протекания процесса сократилось на 35%) и достичь экономического эффекта в размере 459 млн руб. Значимым итогом стал объём выручки предприятий, реализующих нацпроект совместно с РЦК – он составил 106,3 млрд рублей, а общая численность сотрудников, задействованных в проектах, превысила 30 тысяч человек.

«Участие в национальном проекте – это реальная возможность для наших предприятий сделать качественный рывок в развитии. Уже 107 компаний региона на собственном опыте убедились, как грамотная оптимизация процессов позволяет сократить издержки, увеличить выработку и в итоге – повысить конкурентоспособность продукции», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Чтобы получить поддержку, необходимо подать заявку на платформе Производительность.рф.