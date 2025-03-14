Ещё девять терапевтов планируют работать в поликлинике на Соколе в Липецке

Обновлённая поликлиника Липецкой горбольницы «Свободный Сокол» открылась сегодня после капитального ремонта – первого за 36 лет. Медучреждение обновлялось по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Изменились фасад, инженерные сети, внутренняя отделка, освещение, мебель. Работы в поликлинике велись параллельно с капремонтом дома №1 по улице Тамбовской, на первых этажах которого и располагается медучреждение. Узкими терапевтами оно полностью обеспечено. Не хватает врачей общего профиля. «Сразу девять новых терапевтов хотят прийти на работу в поликлинику на Соколе в Липецке. Заключили договор с Воронежским медуниверситетом – ждём специалистов в ближайшие два года и готовим хорошие условия. Отремонтировали их будущее место работы», – комментирует в своём тг-канале глава региона.

Медучреждение полностью переведено на электронный документооборот. Карты пациентов оцифрованы. Работает «Аида» – сервис-помощник для докторов, который обрабатывает и анализирует рентген- и КТ-снимки и ставит предварительные диагнозы. «У нас есть возможность получить второе мнение. Увеличивается прикладная часть нашей работы. Теперь нам надо меньше времени, чтобы заполнить документы, и больше времени мы можем посвятить именно пациенту», – комментирует ИИ-нововведение хирург Галина Овсянникова.

Отделение медицинской профилактики переместили в левое крыло первого этажа. Здесь можно сдать анализы и пройти осмотр у врача, не поднимаясь в другие кабинеты. Есть зона ожидания. «Приглашаю сокольцев на диспансеризацию – для этого в поликлинике сделали специальное отделение медпрофилактики. Не пренебрегайте, друзья, приходите на раннее обследование – чтобы вовремя предотвратить, а не лечить», – подчеркнул важность своевременных осмотров Игорь Артамонов.