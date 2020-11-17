Ещё два человека в Липецкой области умерли от COVID-19 – из Ельца и Лебедянского района

В Липецкой области зарегистрированы ещё две смерти пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончались 54-летний мужчина из Лебедянского района и 70-летняя женщина из Ельца.

Оба пациента находились на стационарном лечении в инфекционном госпитале по поводу двусторонней тяжелой пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

Лечение женщины осложнялось наличием у неё хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, гипертонической болезни. У мужчины были заболевания сердечно-сосудистой системы, тяжелый сахарный диабет. Обе смерти констатированы на фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности. Администрация Липецкой области выражает соболезнования родным и близким умерших.