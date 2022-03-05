В регионе

Ещё два ковидных ограничения отменены в Липецкой области

1 минута назад
3 посмотрели

Читайте нас в

Ковидные ограничения постепенно отменяются в Липецкой области. Глава региона Игорь Артамонов подписал постановление, согласно которому завершается режим самоизоляции для лиц старше 60 лет, а 50% работников госорганов и бюджетных организаций, в январе переведённые на удалённую работу, возвращаются на рабочие места. Документ вступает в силу с момента его опубликования на портале правовой информации.

Улучшение эпидобстановки в Липецкой области фиксируется на протяжении последних двух недель. Ранее в регионе была отменена система QR-кодов. Масочный режим пока сохраняется.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
По барабану! Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19 В первый месяц зимы в Добринском районе на свет появились 12 малышей На 22.02.2022 в Добринке пока запланировано только одно бракосочетание