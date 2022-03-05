Ковидные ограничения постепенно отменяются в Липецкой области. Глава региона Игорь Артамонов подписал постановление, согласно которому завершается режим самоизоляции для лиц старше 60 лет, а 50% работников госорганов и бюджетных организаций, в январе переведённые на удалённую работу, возвращаются на рабочие места. Документ вступает в силу с момента его опубликования на портале правовой информации.

Улучшение эпидобстановки в Липецкой области фиксируется на протяжении последних двух недель. Ранее в регионе была отменена система QR-кодов. Масочный режим пока сохраняется.