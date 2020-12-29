Завершено строительство ещё одного дома в микрорайоне Европейский. Новостройку сегодня посетил глава региона Игорь Артамонов.

«Это очень радостное событие, которое люди ждали несколько лет. Они видели, как велась стройка, контролировали процесс. В 2021 закроем вопрос с «проблемными» домами в Липецкой области. Будем дальше контролировать строительство, чтобы не возникало новых ситуаций», – сказал Игорь Артамонов.

В 2014 году ОАО «Эксстроймаш» начал возводить дом в микрорайоне Европейский на 628 квартир переменной этажности – от 6 до 13 этажей. Дом компания строила в три этапа. На первом этапе возводились блок-секции №1,2 на 252 квартиры и подземный паркинг на 158 машино-мест, на втором- блок-секции №3,4 на 254 квартиры и на третьем – блок-секции №5,6,7 на 122 квартиры. С покупателями жилых помещений было заключено 528 договоров долевого участия.

Многоэтажку планировалось дополнить предприятиями торговли, бытового обслуживания и подземной автостоянкой и сдать весной 2017 года. Но в 2018 году недостроенный дом был признан проблемным.

Завершение строительства дома в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Липецкой области в октябре 2018 года взяла на себя группа компаний «ОДСК». Новым застройщиком была завершена кирпичная кладка стен, выполнены электромонтажные, сантехнические и вентиляционные работы, подключение объекта к инженерным сетям, остекление окон и балконов, устройство дверей, внутренние и наружные отделочные работы, устройство лифтов, благоустройство прилегающей территории.

Таким образом, введены в эксплуатацию блок-секции, которые были построены на вторых и третьих этапах. В блок – секциях № 1,2 (l этап) завершаются работы по устройству подземного паркинга. В разработке проекта по благоустройству придомовой территории непосредственное участие приняли сами будущие жильцы этого дома. Региональным управлением строительства и архитектуры совместно с Фондом Липецкой области по защите прав дольщиков и «ОДСК-Л2» было организовано онлайн-голосование, в котором дольщики выражали своё мнение относительно наполнения и внешнего вида дворовой территории Предпочтения жителей были учтены и реализованы застройщиком.

Также сегодня сдан в эксплуатацию 17-ти этажный дом на 170 квартир по улице Ударников. Своих квартир липчане ждали с 2014 года. Первоначальным застройщиком выступило ООО «ЛИСК», которое на стадии строительства зарегистрировало 167 договоров долевого участия. В 2016 году все работы на площадке были остановлены. Спустя еще два года многоэтажка была внесена в реестр проблемных объектов. В 2019 году стройка возобновилась, при содействии администрации Липецкой области был найден инвестор, готовый завершить строительство проблемного дома. На основании договора о переходе прав и обязанностей застройщика, а также с согласия участников строительства обязательства взяла на себя строительная компания ООО СЗ «Строймастер».

Новый застройщик выполнил электромонтажные, сантехнические и вентиляционные работы, подключение объекта к инженерным сетям, остекление окон и балконов, устройство дверей, внутренние и наружные отделочные работы, устройство лифтов, благоустройство прилегающей территории, в котором также были учтены предпочтения жителей.