Два новых врача пришли работать в Елецкую городскую больницу №1 им. Н.А. Семашко по программе «Губернаторские 1,5 миллиона». Анна Барышева — врач-невролог из Брянской области. Образование и ординатуру прошла в Воронеже. Узнала о программе поддержки врачей дефицитных специальностей в Липецкой области и приняла решение переехать в Елец. Сейчас работает в неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Елизавета Корнева — пульмонолог из Липецкой области. Выросла в Измалковском районе. Образование врача и ординатуру проходила в Курске. В 2020 году прошла профессиональную переподготовку по специальности «пульмонология», трудоустроена в пульмонологическое отделение Елецкой больницы.

«Федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения позволяет привлекать врачей наиболее дефицитных специальностей. Также эффективные меры, направленные на кадровую политику медучреждений, реализует и сам регион. У нас есть программы, позволяющие выплачивать медикам хорошие подъемные и обеспечивать жильём», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Работа по привлечению медицинских кадров – одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение».