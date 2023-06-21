Сезон больших дорожных ремонтов по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Липецкой агломерации в разгаре. В порядок приводят не только магистрали, но и проезды в частном секторе. Работы ведутся на восьми таких объектах.

Благодаря экономии после проведения торгов на ремонты по нацпроекту в областном центре в порядок приведут ещё два проезда частного сектора – участки улиц Ясная и Новая в районе Опытной Станции. Подрядчик уже зашел на первый объект – специалисты разбирают старое покрытие.

Кроме того, в региональном центре специалисты ремонтируют улицы Зои Космодемьянской, Урицкого, Гранитная, Энтузиастов, Пришвина, Подовражная, 2-я Гранитная. На каждом проезде процент выполненных работ разный. Ближе всех к сдаче – улица Энтузиастов. Здесь уже полностью уложен выравнивающий слой покрытия. Аналогичные работы практически завершены на улицах Пришвина и Зои Космодемьянской. На Урицкого и Гранитной ремонтируют основание. На Подовражной и 2-ой Гранитной – демонтируют старое покрытие.

В Ельце уже восстановили три дороги в малоэтажных районах – Целыковка, Пролетарская и Чернавская. На очереди – улицы Ленина и Морозовка. Всего в этом году в Липецкой агломерации приведут в порядок 23 дороги частного сектора. Из них 17 – в Липецке, пять – в Ельце и одна в Грязях. Работы уже завершили на четырех объектах. Остальные, согласно контрактам, должны сдать до конца лета.

«Последние несколько лет в регионе колоссальные средства направляются на ремонт и строительство дорог. Качественные магистрали являются показателем уровня жизни территории, а также имеют огромное значение для развития экономики», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.