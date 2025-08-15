Ещё один липецкий завод повысил производительность благодаря бережливым технологиям

Участник федерального проекта «Производительность труда» – ООО «Завод ЛСТК» – подвел итоги первых трех месяцев работы. Реализация программы по повышению производительности труда стартовала здесь в апреле. Пилотным проектом стала оптимизация процесса изготовления легких стальных тонкостенных конструкций. С помощью специалистов Регионального центра компетенций предприятие увеличило эффективность производства без дополнительных вложений.

Эксперты РЦК внедрили на производственной линии системный анализ, оптимизировали рабочие места по методике 5С и разработали стандарты операционных процедур. Это позволило сократить время производственного цикла на 12% и увеличить выработку на 14%. Особое внимание уделено обучению персонала бережливым технологиям. Из числа штатных сотрудников были подготовлены два тренера, которые теперь смогут самостоятельно развивать компетенции коллег и применять лин-инструменты на других участках завода в течение года. По окончании работы экспертов на предприятии продолжил работу проектный офис, который тиражирует полученный опыт и методики организации труда.

Напомним: участие в программе для предприятий бесплатно. РЦК оказывает экспертную поддержку в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Этот федеральный проект продлится до 2030 года. Предприятия могут подать заявку на участие через платформу Производительность.рф.

«Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» создаёт условия для устойчивого экономического роста региона и повышения производительности предприятий. Липецкие компании проявляют заинтересованность в усилении своего потенциала и демонстрируют готовность к внедрению современных методов управления производством», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.